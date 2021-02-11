МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Во многих случаях летальный исход от COVID-19 связан с поражением сердечно-сосудистой системы, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. В Европе испугались возрождения коронавируса

"В мире сейчас ситуация (с коронавирусом — ред.) улучшается. Во многих странах мы видим снижение летальности. Но в то же время мы видим достаточно высокие цифры по некоторым странам. Мы понимаем, что во многих случаях летальные исходы связаны не только с поражением легких… но именно с поражением сердечно-сосудистой системы", — рассказала Руженцова на онлайн-семинаре "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".

Большое число пациентов с коронавирусом, по словам специалиста, имеет те или иные патологические изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. Одно из зарубежных исследований показало, что у 60% имеются признаки воспалительных изменений в миокарде. У трех четвертей фиксируются те или иные патологические изменения со стороны сердца и сосудов.

"Большее чем у 80% на фоне COVID-19 отмечаются те или иные существенные изменения на электрокардиограммах. Мы видели немалое количество случаев с повышением артериального давления, немалое количество пациентов предъявляли жалобы на загрудинные боли", — отметила Руженцова.