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Назван новый руководитель Пенсионного фонда России
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на пост руководителя главы Пенсионного фонда России, освободив от этой должности Максима... ПРАЙМ, 12.02.2021
пенсионный фонд, россия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на пост руководителя главы Пенсионного фонда России, освободив от этой должности Максима Топилина, сообщили в пятницу в кабмине.
Андрей Кигим ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС) Российской Федерации. В этой должности он проработал почти восемь лет. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.
О назначении нового председателя ФСС будет сообщено дополнительно.