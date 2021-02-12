МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на пост руководителя главы Пенсионного фонда России, освободив от этой должности Максима Топилина, сообщили в пятницу в кабмине.

Андрей Кигим ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС) Российской Федерации. В этой должности он проработал почти восемь лет. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков. Когда прекратится рост цен на жилье в Москве и Подмосковье

О назначении нового председателя ФСС будет сообщено дополнительно.