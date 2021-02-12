МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. "Фейковая миллионерша" Анна Сорокина, также известная по вымышленной фамилии Делви, вышла из американской тюрьмы. До того, как туда попасть, она продемонстрировала удивительные мошеннические способности, "раскрутив" нью-йоркских миллионеров на сотни тысяч долларов. Теперь Сорокина-Делви дает экс-президенту Дональду Трампу инструкции по выживанию в местах лишения свободы, а Netfix собирается снять сериал по ее приключениям.
За Сорокиной не стоит в буквальном смысле ничего — ни миллионных капиталов, ни влиятельных родственников. До 16 лет она жила в России, а затем с семьёй переехала в Германию, где ее отец работал дальнобойщиком. Но это не помешало ей выдавать себя за наследницу немецкого мультимиллионера и светскую львицу.
DOLCE VITA НА МАНХЭТТЕНЕ
Переехав в Нью-Йорк в 2016 году, аферистка взяла себе псевдоним Анна Делви и придумала легенду, согласно которой она — увлечённая современным искусством меценатка, которая унаследует трастовый фонд, как только ей исполнится двадцать пять лет.
Женщина вела образ жизни светской львицы, втиралась в доверие к богатым людям и демонстрировала новым знакомым из нью-йоркской богемы поддельные скриншоты банковских счетов. Она также рассказывала, что намерена создать арт-центр современного искусства, для которого снимет историческое здание на Манхэттене.
Все это позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и устраивать роскошные ужины для друзей, которые никогда не отказывались заплатить за нее. Новые друзья годами верили в несметные богатства Анны, оплачивали совместные путешествия и дорогостоящие счета в ресторанах, потому что кредитки Сорокиной в "нужный" момент переставили работать.
Так, например, в 2018 году редактор журнала Vanity Fair Рэйчел Делоуч Уильямс рассказала, как в буквальном смысле была очарована Анной и ее образом жизни. "Она появилась в моей жизни в босоножках Gucci и очках Céline, показала безупречный мир отелей, ужинов в Le Coucou, инфракрасных саун и курортов Марокко. А после этого сделала меня беднее на 62 тысячи долларов" — вспомнила Рэйчел.
К моменту разоблачения и ареста Делви сумела набрать долгов на общую сумму 275 тысяч долларов — эти деньги в виде займов и услуг она получила от банков, пятизвёздочных отелей, чартерных авиакомпаний и частных лиц.
Закономерным итогом гламурной жизни Анны в Америке стал суд в Нью-Йорке, который в 2019 году приговорил ее к 12 годам заключения за хищение более 200 тысяч долларов.
"Я ВЕРНУЛАСЬ"
В 2021 году женщина получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time, участникам которой сокращают срок пребывания в тюрьме в случае хорошего поведения и дисциплинированного исполнения трудовых обязанностей во время отбывания наказания. Вскоре ее должны депортировать из США в Германию, чьей гражданкой она является.
После выхода из тюрьмы Анна создала новый Twitter-аккаунт, в котором написала несколько постов. "Я вернулась", — было сказано в одном из них. На данный момент страничка в соц. сети удалена.
В тюрьме слишком деятельная Сорокина времени зря не теряла — писала мемуары о своих похождениях, видимо, желая заработать или прославиться. Двойная жизнь Анны Сорокиной была настолько насыщенной, что заинтересовала Netflix. Компания решила снять сериал, посвящённый ее жизни. Известно, что сериал "Изобретая Анну" будет основан на журналистском расследовании о приключениях Сорокиной в Нью-Йорке. Главную героиню сыграет Джулия Гарнер, а возглавляет проект продюсер Шонда Раймс.
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТРАМПА
Во время тюремного заключения Сокрокина даже успела написать письмо Трампу, который в январе этого года столкнулся с несколькими судебными процессами — от импичмента до призыва к штурму Капитолия. В письме женщина изложила несколько советов, которые помогут ему в случае необходимости стать образцовым заключенным.
Она объяснила бывшему президенту США, как избежать неприятностей, находясь в исправительном учреждении. К примеру, она посоветовала избавиться от мыслей о суициде и постараться не вызывать в окружающих жалость к себе.
"Я не только выжила в тюрьме, я процветала здесь, — подчеркнула Сорокина. — Если мне это удалось, то, скорее всего, вы тоже преуспеете".
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