МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. "Фейковая миллионерша" Анна Сорокина, также известная по вымышленной фамилии Делви, вышла из американской тюрьмы. До того, как туда попасть, она продемонстрировала удивительные мошеннические способности, "раскрутив" нью-йоркских миллионеров на сотни тысяч долларов. Теперь Сорокина-Делви дает экс-президенту Дональду Трампу инструкции по выживанию в местах лишения свободы, а Netfix собирается снять сериал по ее приключениям. "Другие доллары". Неожиданная изнанка мира валютных курсов

За Сорокиной не стоит в буквальном смысле ничего — ни миллионных капиталов, ни влиятельных родственников. До 16 лет она жила в России, а затем с семьёй переехала в Германию, где ее отец работал дальнобойщиком. Но это не помешало ей выдавать себя за наследницу немецкого мультимиллионера и светскую львицу.

DOLCE VITA НА МАНХЭТТЕНЕ

Переехав в Нью-Йорк в 2016 году, аферистка взяла себе псевдоним Анна Делви и придумала легенду, согласно которой она — увлечённая современным искусством меценатка, которая унаследует трастовый фонд, как только ей исполнится двадцать пять лет.

Все это позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и устраивать роскошные ужины для друзей, которые никогда не отказывались заплатить за нее. Новые друзья годами верили в несметные богатства Анны, оплачивали совместные путешествия и дорогостоящие счета в ресторанах, потому что кредитки Сорокиной в "нужный" момент переставили работать.

Так, например, в 2018 году редактор журнала Vanity Fair Рэйчел Делоуч Уильямс рассказала, как в буквальном смысле была очарована Анной и ее образом жизни. "Она появилась в моей жизни в босоножках Gucci и очках Céline, показала безупречный мир отелей, ужинов в Le Coucou, инфракрасных саун и курортов Марокко. А после этого сделала меня беднее на 62 тысячи долларов" — вспомнила Рэйчел.

К моменту разоблачения и ареста Делви сумела набрать долгов на общую сумму 275 тысяч долларов — эти деньги в виде займов и услуг она получила от банков, пятизвёздочных отелей, чартерных авиакомпаний и частных лиц.

Закономерным итогом гламурной жизни Анны в Америке стал суд в Нью-Йорке, который в 2019 году приговорил ее к 12 годам заключения за хищение более 200 тысяч долларов.

"Я ВЕРНУЛАСЬ"

В 2021 году женщина получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time, участникам которой сокращают срок пребывания в тюрьме в случае хорошего поведения и дисциплинированного исполнения трудовых обязанностей во время отбывания наказания. Вскоре ее должны депортировать из США в Германию, чьей гражданкой она является.

После выхода из тюрьмы Анна создала новый Twitter-аккаунт, в котором написала несколько постов. "Я вернулась", — было сказано в одном из них. На данный момент страничка в соц. сети удалена.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТРАМПА

Во время тюремного заключения Сокрокина даже успела написать письмо Трампу, который в январе этого года столкнулся с несколькими судебными процессами — от импичмента до призыва к штурму Капитолия. В письме женщина изложила несколько советов, которые помогут ему в случае необходимости стать образцовым заключенным. Загадка "гусиного гриппа". Что клан Рокфеллеров знал о пандемии

Она объяснила бывшему президенту США, как избежать неприятностей, находясь в исправительном учреждении. К примеру, она посоветовала избавиться от мыслей о суициде и постараться не вызывать в окружающих жалость к себе.

"Я не только выжила в тюрьме, я процветала здесь, — подчеркнула Сорокина. — Если мне это удалось, то, скорее всего, вы тоже преуспеете".