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ВОЗ стало известно о повторных заражениях новыми штаммами COVID
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами COVID-19, несмотря на наличие антител к вирусу, заявила на брифинге в... ПРАЙМ, 12.02.2021
воз, коронавирус, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЖЕНЕВА, 12 фев – ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами COVID-19, несмотря на наличие антител к вирусу, заявила на брифинге в пятницу главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.
"Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться", — сказала она.
По ее словам, сейчас проводятся исследования о том, насколько хватает иммунитета от вируса у людей, который уже сами переболели. Однако при этом среди тех, кто был вакцинирован, подавляющее большинство переносит вирус в легкой форме.
Также есть предварительные данные о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после вакцинации, добавила Сваминатан.