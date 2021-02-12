ЖЕНЕВА, 12 фев – ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами COVID-19, несмотря на наличие антител к вирусу, заявила на брифинге в пятницу главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан. В России смогут создать одну вакцину от всех штаммов коронавируса

"Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться", — сказала она.

По ее словам, сейчас проводятся исследования о том, насколько хватает иммунитета от вируса у людей, который уже сами переболели. Однако при этом среди тех, кто был вакцинирован, подавляющее большинство переносит вирус в легкой форме.

Также есть предварительные данные о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после вакцинации, добавила Сваминатан.