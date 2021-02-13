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Россияне стали гораздо хуже оплачивать счета за отопление
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В период пандемии россияне стали гораздо хуже оплачивать счета за отопление. В итоге отрасль за 2020 год недосчиталась 15,5 млрд рублей, а суммарно долги превысили 209 млрд... ПРАЙМ, 13.02.2021
новости, энергосети, общество , энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В период пандемии россияне стали гораздо хуже оплачивать счета за отопление. В итоге отрасль за 2020 год недосчиталась 15,5 млрд рублей, а суммарно долги превысили 209 млрд рублей, сообщает "Коммерсант".
В "Совете производителей энергии" (СПЭ) рассказали, что у населения, бюджетных организаций и предприятия ЖКХ в целом за период пандемии накопилась неоплаченная задолженность. "Энергокомпании закрывали офисы и перевели платежи в онлайн, что стало препятствием для некоторых категорий граждан. Кроме того, у населения сократились доходы, некоторые вовсе теряли работу", — назвал причины долгов аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Денис Красновский.
Он отметил, что долги увеличились и за счет того, что в апреле правительство ввело мораторий на начисление штрафов за просрочку платежей за коммунальные услуги. Запрет действовал до конца 2020 года.
"Отрасль теплоснабжения недофинансирована, поэтому любая недополученная копейка критична для сектора", — подчеркивает эксперт. По его словам, в рамках существующей практики сдерживания тарифов тарифные источники не всегда покрывают даже текущие платежи теплоснабжающих предприятий, уже не говоря о ремонтах и модернизации.