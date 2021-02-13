МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Существует три категории людей, которые продолжат носить маски добровольно и после отмены карантинных мер. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал журналистам психолог, основатель "Академии моделирования будущего" Андрей Антонов. Билл Гейтс предупредил о новых угрозах человечеству после пандемии

Во-первых, это те люди, которые опасаются заражения COVID-19. "Чем больше у человека страха перед вирусами, чем глубже он "осел" на подсознательном уровне, тем сложнее ему смириться с новым фактом, что маски отменяются. Люди, которые считают, что маски все равно нужны и полезны, еще некоторое время продолжат ходить в них", — объяснил психолог.

Ко второй категории людей, которые будут продолжать носить маски, он отнес тех, у кого достаточно низкая самооценка. "Они чувствуют себя так комфортнее, поскольку не уверены в себе. В маске у них возникает иллюзия защиты от мнения окружающих. Они и сейчас защищаются не от вирусов, а от мнения окружающих, от того, что о них подумают и скажут", — считает Антонов.

В третью категорию попали те, кто будет использовать медицинские маски в личных целях, к примеру, чтобы скрыть лицо от фотосъемки. Не исключено, что этой функцией будут пользоваться и злоумышленники, предупредил он. Минздрав рассказал, кому не стоит делать прививку от COVID

Эксперт напомнил, что во всех трех случаях речь идет о жителях тех регионов России, где для большинства граждан отменяется обязательное ношение защитных масок в общественных местах.