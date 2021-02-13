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https://1prime.ru/society/20210213/833035558.html
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 14 861
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Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 14 861, до 4 057 698, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки в... ПРАЙМ, 13.02.2021
россия, коронавирус, пандемия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 14 861, до 4 057 698, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 14 861 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1595 (10,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 1963, Санкт-Петербурге — 1130, Подмосковье — 884.
Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен в Туве — 0,07%.
Выписаны 18 765 человек после COVID-19, за все время — 3 577 907.
Подтверждены 502 смерти с COVID-19, 67 из них в Москве, за все время умерли 79 696 человек с заболеванием.