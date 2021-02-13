МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 14 861, до 4 057 698, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 14 861 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1595 (10,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 1963, Санкт-Петербурге — 1130, Подмосковье — 884. Когда прекратится рост цен на жилье в Москве и Подмосковье

Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен в Туве — 0,07%.

Выписаны 18 765 человек после COVID-19, за все время — 3 577 907.

Подтверждены 502 смерти с COVID-19, 67 из них в Москве, за все время умерли 79 696 человек с заболеванием.