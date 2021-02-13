МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило понижение тарифа страхового взноса для российских организаций, работающих в области информационных технологий, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что законопроектом предлагается установить с 2021 года на бессрочный период тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6% для российских организаций, работающих в сфере информационных технологий, а также для организаций, занимающихся проектированием и разработкой изделий электронной компонентной базы и электронной продукции.

Право на применение пониженного тарифа страховых взносов получат организации, включенные в реестр организаций, оказывающих услуги по проектированию и разработке подобных изделий и продукции, ведение которого будет осуществляться Минпромторгом России. Сотни тысяч – не предел. Зачем Илон Маск разгоняет биткоин

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" в части применения пониженного тарифа страхового взноса для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

СУБСИДИИ БАНКАМ В РАМКАХ СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКИ

Правительство РФ одобрило выделение средств Минсельхозу из своего резервного фонда для предоставления "Дом.РФ" и банкам субсидий на возмещение недополученных доходов в рамках сельской ипотеки, сообщается на сайте кабмина.

Кроме того, кабмин одобрил выделение субсидий субъектам РФ из федерального бюджета для реализации проектов комплексного развития сельских территорий.

"О выделении Минсельхозу России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "Дом.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным… жилищным (ипотечным) кредитам.., предоставленным гражданам РФ на строительство (приобретение) жилого помещения… на сельских территориях…, а также субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий… Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", — говорится в сообщении. "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит улучшить жилищные условия 11,7 тысячи семей (632 тысячи квадратных метров) и обеспечить реализацию 86 мероприятий в рамках 31 проекта комплексного развития сельских территорий в 22 субъектах России, в результате чего будет повышена обеспеченность сельских территорий необходимой социальной и инженерной инфраструктурой, а также проведен капитальный ремонт имеющихся объектов.

Минсельхоз РФ реализует программу комплексного развития сельских территорий, которая включает мероприятия по созданию комфортной среды на селе, привлечению граждан на эти территории и повышению их уровня жизни. В рамках программы с 2020 года реализуется проект по выдаче льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых.

ЦЕНТРЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень площадок для создания центров повышения финансовой грамотности населения, сообщает пресс-служба кабмина.

"На базе четырёх крупных российских вузов будут созданы федеральные методические центры повышения финансовой грамотности населения. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении. Когда прекратится рост цен на жилье в Москве и Подмосковье

Отмечается, что в список вошли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, МГУ имени Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики" и Финансовый университет при правительстве РФ. Перечень вузов предложен Минфином.

Методические центры, которые будут организованы на базе этих площадок, займутся дальнейшей разработкой материалов по финансовой грамотности, а также повышением квалификации работающих в школах, колледжах и вузах педагогов и тьюторов. Они в свою очередь будут передавать знания учащимся и студентам.

Создание методических центров предусмотрено Стратегией повышения финансовой грамотности. Её цель – создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан как важного условия повышения уровня и качества жизни.