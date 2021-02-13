ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. США обеспокоены первоначальными выводами Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса, обнародованными после поездки экспертов ВОЗ в Китай, и призывают к тому, чтобы выводы были свободны от влияния властей КНР, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Перечислены способы повысить эффективность вакцинации от коронавируса

"Мы глубоко обеспокоены тем, как сообщались ранние выводы расследования по COVID-19, и вопросами о том, какой процесс использовался для того, чтобы прийти к этим выводам. Важно, чтобы этот доклад был независимым, а выводы экспертов — свободны от вмешательства или изменений со стороны китайского правительства", — говорится в письменном заявлении Салливана.

"Чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и подготовиться к следующей, Китай должен предоставить данные самых ранних дней вспышки заболевания", — добавил он.

По его заявлению, репутация ВОЗ является "наивысшим приоритетом".

"В будущем все страны, включая Китай, должны участвовать в прозрачном и активном процессе по предотвращению и ответу на ЧП в области здравоохранения, чтобы мир узнал как можно больше и как можно скорее", — добавил Салливан.

Заявление Салливана прозвучало на фоне публикации в газете Wall Street Journal о том, что власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса в стране.

Предыдущая администрация США заявила о выходе из ВОЗ, утверждая, что организация находится под влиянием властей КНР и помогает им скрывать происхождение пандемии, в Пекине это отрицают. Администрация Джо Байдена объявила о возвращении США в ВОЗ. Эксперты оценили вероятность нового всплеска коронавируса в России

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.

Девятого февраля эксперты провели пресс-конференцию, в которой подвели итоги работы в Ухане. По их словам, на данный момент неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на указанный рынок, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту гипотезу в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.