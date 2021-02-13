МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо получить больше данных от Китая о происхождении коронавируса, заявил глава международной группы экспертов ВОЗ, посещавшей китайский город Ухань, Питер Бен Эмбарек. Эксперты оценили вероятность нового всплеска коронавируса в России

"Нам нужно больше данных. Мы запрашивали больше данных", — заявил глава группы ВОЗ агентству Франс Пресс. Питер Бен Эмбарек выразил свое разочарование из-за отсутствия доступа к необработанным данным о коронавирусе.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на экспертов, что власти Китая отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса в стране. По их словам, китайские власти отклонили запросы на предоставление ВОЗ данных о 174 случаях заболевания, которые были выявлены на ранней стадии вспышки в Ухане в декабре 2019 года, а также о возможных случаях до вспышки.

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний. США обеспокоены первоначальными выводами ВОЗ о происхождении COVID

Во вторник эксперты провели пресс-конференцию, в которой подвели итоги работы в Ухане. По их словам, на данный момент неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на указанный рынок, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту гипотезу в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.