МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Взыскание долгов за коммунальные услуги будет иметь негативные последствия. В связи с этим власти перед осенними выборами могут ввести дополнительные льготы и субсидии. Такое мнение выразил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой, сообщает URA.RU. Коллекторы могут прийти за долгами по ЖКУ

Ранее сообщалось, что задолженность граждан России за тепло в прошлом году выросла на 15,5 миллиарда рублей. Общий долг составляет 209,2 миллиарда.

По словам Владимира Косого, для решения проблемы власти могут ввести новые льготы на региональном уровне. "В рамках предвыборной кампании [власти] могут либо дать возможность на частичное погашение долгов, на софинансирование погашения долгов, либо ввести другие субсидии", — сказал он. Однако, по его словам, прощать долги полностью, скорее всего, не будут, поскольку это может стимулировать дальнейшие невыплаты других услуг ЖКХ.

Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев заявил, что размер задолженности россиян за отопление в 2020 году оказался не столь критичным, каким бы мог быть. "На мой взгляд, 15 миллиардов — сумма небольшая. Не думаю, что власти из-за такой суммы будут вмешиваться, но могут пересмотреть тарифную политику", — отметил он.

Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, в свою очередь, отметил, что государство должно не вводить новые льготы, а стимулировать экономический рост. "Когда экономика растет на 1-1,5% в год на дистанции, как у нас в последние 10 лет, то и население беднеет, поскольку плоды роста достаются только богатым. При росте в 5-7% результатов роста хватает всем, бедность сокращается, а потребительский бум приводит к дополнительному росту экономики", — заявил он.