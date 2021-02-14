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Маск пригласил Путина поговорить в новом приложении
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Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении Clubhouse, созданном для голосового... ПРАЙМ, 14.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении Clubhouse, созданном для голосового общения и онлайн-конференций. Свое предложение он разместил в Twitter-аккаунте, сообщает "Лента.ру".
Маск упомянул англоязычный аккаунт Кремля @KremlinRussia_E и предложил присоединиться к нему для разговора в приложении. "Было бы большой честью поговорить с вами", — добавил он на русском языке.
Бизнесмен не впервые пишет в соцсетях на русском языке. В январе он оценил вклад советского конструктора Сергея Королева в мировую космонавтику. По словам предпринимателя, Королев "был великолепен".
В свою очередь, Владимир Путин упомянул Илона Маска, когда сравнил с ним основателя и главу компании-разработчика компьютерных антивирусов Евгения Касперского. По мнению президента, в своей области Касперский "ничем не хуже" американского предпринимателя.