МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении Clubhouse, созданном для голосового общения и онлайн-конференций. Свое предложение он разместил в Twitter-аккаунте, сообщает "Лента.ру". Маск хочет сделать летающую Tesla

Маск упомянул англоязычный аккаунт Кремля @KremlinRussia_E и предложил присоединиться к нему для разговора в приложении. "Было бы большой честью поговорить с вами", — добавил он на русском языке.

Бизнесмен не впервые пишет в соцсетях на русском языке. В январе он оценил вклад советского конструктора Сергея Королева в мировую космонавтику. По словам предпринимателя, Королев "был великолепен".

В свою очередь, Владимир Путин упомянул Илона Маска, когда сравнил с ним основателя и главу компании-разработчика компьютерных антивирусов Евгения Касперского. По мнению президента, в своей области Касперский "ничем не хуже" американского предпринимателя.