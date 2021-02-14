2021-02-14T06:54:19+03:00
2021-02-14T06:54:19+03:00
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2021
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Роструд рассказал о трехдневной рабочей неделе
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Роструд напомнил россиянам, что следующая неделя будет шестидневной. Придется выйти на работу в субботу — 20 февраля. Зато потом будет три выходных — с 21 по 23 февраля... ПРАЙМ, 14.02.2021
новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Роструд напомнил россиянам, что следующая неделя будет шестидневной. Придется выйти на работу в субботу — 20 февраля. Зато потом будет три выходных — с 21 по 23 февраля включительно. Соответственно, послепраздничная рабочая неделя с 24 по 26 февраля будет трехдневной, сообщают "Известия".
В этом году жителей России ждут выходные с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября и 31 декабря.
17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса. Однако в ведомстве пообещали, что этот момент учтут при переносе выходных дней в следующем году.