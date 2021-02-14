МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Изначально инфекция коронавируса могла распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии по средством летучих мышей, рассказал в интервью The New York Times член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак. Эксперт оценил риск более опасной пандемии

Он считает, что на данную версию "следует обратить наибольшее внимание". По его словам, от летучих мышей инфекция могла попасть на ферму с дикими животными, где ей могли заразиться сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Дальнейшее распространение вирус получил после того, как попал на рынок в Ухане, считает эксперт.

В материале также сообщается, что эксперты не смогли получить доступ к части данных. Это связано как с политикой конфиденциальности в КНР, так и с тем, что ряд переболевших коронавирусом людей отказались встречаться с представителями организации.

Сейчас в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Эксперты посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса или возможном искусственном происхождении SARS-CoV-2. Они также побывали в местной больнице, на рынке морепродуктов "Хуанань" и в центре по контролю и профилактике заболеваний. Эксперты сомневаются в прямом попадании SARS-CoV-2 от летучих мышей на рынок и делают предположения о промежуточном переносчике инфекции. Как подчеркнули специалисты, передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.