МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Изначально инфекция коронавируса могла распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии по средством летучих мышей, рассказал в интервью The New York Times член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак.

В физико-химической лаборатории

Эксперт оценил риск более опасной пандемии

Он считает, что на данную версию "следует обратить наибольшее внимание". По его словам, от летучих мышей инфекция могла попасть на ферму с дикими животными, где ей могли заразиться сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Дальнейшее распространение вирус получил после того, как попал на рынок в Ухане, считает эксперт.

В материале также сообщается, что эксперты не смогли получить доступ к части данных. Это связано как с политикой конфиденциальности в КНР, так и с тем, что ряд переболевших коронавирусом людей отказались встречаться с представителями организации.

Сейчас в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Эксперты посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса или возможном искусственном происхождении SARS-CoV-2. Они также побывали в местной больнице, на рынке морепродуктов "Хуанань" и в центре по контролю и профилактике заболеваний. Эксперты сомневаются в прямом попадании SARS-CoV-2 от летучих мышей на рынок и делают предположения о промежуточном переносчике инфекции. Как подчеркнули специалисты, передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.