МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости работать с Россией и КНР, чтобы произведенные в этих странах вакцины участвовали в борьбе с пандемией коронавируса. В ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса

"Мы должны работать с китайцами и русскими, чтобы вакцины, разработанные их учеными, включились в значительные многосторонние усилия по борьбе с пандемией после того, как они пройдут необходимую сертификацию ВОЗ", — приводит издание Journal du Dimanche слова Макрона.

По мнению Макрона, эта "мировая война" с вирусом будет выиграна только ценой величайшего международного сотрудничества.

"Сейчас мы ведем борьбу с вариантами (вируса — ред.), которая является настоящей гонкой со временем. Без быстрых, эффективных и коллективных международных действий мы рискуем упустить вирус", — добавил Макрон.

Применение российской вакцины "Спутник V" уже одобрено более чем в 20 странах. По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакцина "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами, обгоняя три вакцины из Китая.