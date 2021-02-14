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Макрон отметил важность участия вакцин из России в мировой борьбе с COVID
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости работать с Россией и КНР, чтобы произведенные в этих странах вакцины участвовали в борьбе с пандемией коронавируса. "Мы... ПРАЙМ, 14.02.2021
вакцина, коронавирус, китай, россия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости работать с Россией и КНР, чтобы произведенные в этих странах вакцины участвовали в борьбе с пандемией коронавируса.
"Мы должны работать с китайцами и русскими, чтобы вакцины, разработанные их учеными, включились в значительные многосторонние усилия по борьбе с пандемией после того, как они пройдут необходимую сертификацию ВОЗ", — приводит издание Journal du Dimanche слова Макрона.
По мнению Макрона, эта "мировая война" с вирусом будет выиграна только ценой величайшего международного сотрудничества.
"Сейчас мы ведем борьбу с вариантами (вируса — ред.), которая является настоящей гонкой со временем. Без быстрых, эффективных и коллективных международных действий мы рискуем упустить вирус", — добавил Макрон.
Применение российской вакцины "Спутник V" уже одобрено более чем в 20 странах. По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакцина "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами, обгоняя три вакцины из Китая.