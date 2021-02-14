МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения Гвинеи объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола в субпрефектуре Гуэке на юго-западе страны. Эксперт оценил риск более опасной пандемии

По данным властей, меры были приняты после того, как в стране было зарегистрировано четыре случая смерти от Эболы. Это произошло впервые с 2016 года

"Ввиду этой ситуации и в соответствии с международными медико-санитарными правилами, правительство Гвинеи объявляет об эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола в субпрефектуре Гуэке, в префектуре Нзерекоре", — говорится в заявлении в Twitter офиса премьер-министра страны.

Власти рекомендовали изолировать всех, у кого отмечается подозрение на Эболу, активизировать работу координационной и технической комиссии по реагированию на Эболу, открыть в Гуэке центр, который будет работать с заболевшими, а также ускорить закупку вакцин через ВОЗ.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.