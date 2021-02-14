МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Переболевшие коронавирусом в легкой форме имеют больше шансов подхватить новый британский штамм, случаи повторного заболевания "будут однозначно", заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. В ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса

"Никто не отменял мутации коронавирусной инфекции. То, что мы сейчас видим в мире, британский штамм, другие, они все равно придут в Россию. И вот эта группа невосприимчивых людей, которые еще не заболели тем штаммом коронавируса, который циркулирует у нас в России, они будут восприимчивы к этому британскому штамму коронавирусу. Он легче передается", — сказал Тимаков.

Случаи повторного заболевания, как убежден эксперт, "будут однозначно". Люди, перенесшие коронавирус год назад, уже находятся в группе риска. Особенно это касается тех, кто перенес инфекцию в легкой или бессимптомной форме.

"У них полноценно иммунная память не сформировалась, потому что вирус не пошел по полному циклу развития в организме. Эти люди рискуют повторно заболеть, в том числе и новым подвидом. Неизвестно, как это будет протекать. Те люди, которые переболели в активной форме, средне или тяжело, однозначно будут болеть легче. Те люди, которые болели бессимптомно, зачастую болеют уже с явными симптомами", — отметил Тимаков.