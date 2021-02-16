МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. "Средний чек" телефонного мошенника при выманивании средств составляет более 10 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев. Сбербанк поможет клиентам выявлять звонки мошенников

"По данным за третий квартал, "средний чек" составляет 10 с лишним тысяч рублей", — ответил он на вопрос, сколько в среднем телефонные мошенники крадут у россиян за один звонок.

Сычев добавил, что раньше мошенникам достаточно было массово обзванивать граждан. Потом, когда стало понятно, что большая часть граждан уже прекрасно их идентифицирует и с ними не разговаривает, они стали менять сценарии.

"Большой проблемой остаются звонки с подменными номерами. Многие люди действительно теряют бдительность и легче клюют на уловки мошенников, когда видят на телефоне номер банка", — рассказал также он.

Решить эту проблему, по его словам, сможет проект закона, который готовится ко второму чтению в Госдуме. Он направлен на создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте и пользователях услугами связи.

"Предполагается, что мобильные операторы будут предоставлять в систему информацию о статусе абонентского номера, о подтверждении сведений об абонентском номере, смене пользовательского оборудования абонентом для дальнейшего использования пользователями такой системы в целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке", — рассказал Сычев.

По его словам, мошенники в России пытаются все чаще вынудить своих жертв перевести им деньги не в своем банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение, и это является серьезным вызовом для борьбы с такими преступлениями.

"Волнует, что злоумышленники уже прекрасно понимают, что если вся эта мошенническая активность идет через платежные системы, то она с большой вероятностью может быть остановлена на стороне банка", — отметил он.

Поэтому сейчас, по его словам, мошенники, используя старый предлог якобы угрозы деньгам на счете, или по другой легенде пытаются спровоцировать клиента прийти в отделение, снять свои деньги и дальше отправить их злоумышленнику через платежный терминал или банкомат другого банка.

"И, таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда деньги ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и стороне банков", — заявил представитель ЦБ.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.

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