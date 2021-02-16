МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В последние годы российские компании начали урезать урезают компенсационные пакеты для своих сотрудников. Также для персонала стали реже предоставляться все основные виды льгот. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob. Россияне перечислили счастливые приметы при устройстве на работу

В исследовании упоминается, что компенсационные пакеты по сравнению с 2018 годом "похудели": практически все виды льгот персоналу стали предоставлять реже. Также с 2018 года с 42 до 33% снизилась доля компаний, которые оплачивают своим сотрудникам мобильную связь. Помимо этого, за три года сократилось число компаний, оплачивающих для персонала полисы добровольного медицинского страхования (с 20 до 14%), проводящих корпоративные мероприятия для сотрудников (с 53 до 43%) предоставляющих сотрудникам бесплатное питание (с 18 до 13%) и дающих возможность со скидкой приобрести товары и услуги компании (с 37 до 29%).

Обучение за счет компании является самой распространенной льготой в компенсационных пакетах для работников (такую возможность предоставляют 47% компаний-участниц опроса). Причем число таких компаний за три года сократилось незначительно — с 49%. Чаще всего (в 54% случаев) возможность учиться сотрудникам дают крупные компании с персоналом свыше 1000 человек. Лидеры по этому показателю — представители банковского сектора: оплачивают учебу сотрудников 64% работодателей из этой сферы.

Несмотря на сложные макроэкономические условия, зарплатные предложения в номинальном выражении в 2020 году росли в отличие от предыдущих кризисов (2008 и 2014 годов), отмечает руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Так, согласно данным составляемым компанией индексам, зарплатные предложения работодателей в номинальном выражении за год в ИТ-сфере выросли на 14,6%, в строительстве — на 9,1%, в HR-сфере — на 7,8%, в банковской отрасли — на 6,9%, в сфере маркетинга, рекламы и PR — на 6,6%. Эксперт отметила, что некоторым компаниям даже в кризис приходилось активнее привлекать персонал и повышать зарплаты (например, в строительной отрасли). В целом индекс рынка труда SuperJob, который отражает активность работодателей на рынке труда, с октября прошлого года почти не снижается, а в начале 2021 года перешел к росту. В этой ситуации работодатели предпочли мотивировать сотрудников деньгами.

Опрос SuperJob был проведен в начале 2021 года. В нем приняли участие года менеджеры по персоналу 1000 компаний из всех федеральных округов.