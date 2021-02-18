МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Мужчины реже дарят подарки на День защитника Отечества — 23 февраля, чем женщины на 8 Марта, готовят подарки другим мужчинам к 23 февраля 67% респондентов, в то время как к 8 Марта собираются подарить подарки другим женщинам 97% респонденток, показало исследование консалтинговой компании Deloitte, которое есть в распоряжении РИА Новости. Эксперты рассказали об отказе россиян от трат на подарки

"Среди мужчин менее распространена традиция дарить друг другу подарки по сравнению с женщинами. 67% мужчин планируют подарки на 23 февраля, тогда как 97% женщин собираются дарить подарки на 8 Марта", — говорится в исследовании.

Компания отмечает, что 85% россиян планируют отмечать 23 февраля, приобретут подарки всего к этому празднику 79% опрошенных, 8 Марта отметят 91% россиян, а приобретут подарки 98%. При этом, согласно исследованию, молодое поколение (респонденты в возрасте 18-29 лет) реже других планируют отмечать эти праздники.

"На 23 февраля большинство респондентов планируют потратить 1001–2000 рублей. На 8 Марта большая часть респондентов откладывает 2001–4000 рублей…. Существует сложившееся понимание о том, что принято дарить на 8 Марта (цветы, косметика или парфюмерия и конфеты), тогда как традиции празднования 23 февраля еще формируются, и общего мнения о наиболее подходящих подарках пока не сформировалось", — отметила Deloitte.

Около половины (46%) отметили, что их бюджет на подарки к 23 февраля или 8 Марта в этом году не изменился, у 25% увеличился, а у 22% уменьшился. Наибольший рост бюджета на подарки наблюдается среди респондентов возрастной категории от 18 до 29 лет, отметили в компании. Заранее планирует большую часть своих подарков на 23 февраля и 8 Марта 70% россиян, сообщила компания.

Чуть больше половины (54%) не будут отмечать праздники в рабочем или студенческом коллективе, 38% поздравят друг друга лично, а 8% будут поздравлять друг друга удаленно. Исследование основано на данных 1055 респондентов старше 18 лет. Оно проводилось с 21 по 28 января 2021 года.

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