МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Более половины российских компаний (53%) планируют внедрить гибридную работу: часть рабочих дней в офисе, часть — из дома, показало исследование аналитического центра онлайн-сервиса для управления бизнесом "Битрикс24", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Российские компании уменьшили льготы для сотрудников

Исследование проведено с 9 по 11 февраля 2021 года среди 964 компаний-пользователей сервиса.

При этом, 66% респондентов считают, что гибридная работа эффективнее полностью удаленной, 62% полагают, что государству нужно законодательно регламентировать гибридную работу, а 84% уверены в том, что культура дистанционной работы, полученная в 2020 году, поможет российским компаниям адаптироваться к гибридному графику.

Однако, в российских компаниях пока нет однозначного мнения об оптимальном графике гибридной работы. За 3 дня в офисе, 2 дня дома — 26% опрошенных, столько же — за 2 дня в офисе, 3 дома. Работать 1 день в офисе, 4 дома предпочли бы 25% респондентов, 13% — за 4 дня в офисе, 1 дома. Отмечается также, что 60% участников опроса считают, что офис их компании — безопасное место для работы в условиях пандемии COVID-19.

С утверждением, что гибридная работа станет "новой нормальностью" для всех российских компаний согласны 65% респондентов. 51% участников опроса считают, что карьера сотрудников, которые работают в гибридном графике, будет расти быстрее, чем у работающих удаленно.

"Дистанционная работа останется с нами навсегда. Даже после завершения масштабных программ вакцинаций по всему миру и в России… Гибридная работа будет брать из удаленного и офисного формата всё лучшее — российским предпринимателям и компаниям предстоит в очередной раз перестроиться и научиться коммуницировать заново", — прокомментировал заместитель гендиректора онлайн-сервиса для управления бизнесом "Битрикс24" Сергей Кулешов.