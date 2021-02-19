МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Число самозанятых в Москве выросло в 2,4 раза в сравнении с 2020 годом и превысило полмиллиона, в период пандемии среди самозанятых стало больше копирайтеров, маркетологов, юридических консультантов и бухгалтеров, работающих дистанционно, сообщается на сайте мэрии в пятницу. Подсчитано число самозанятых москвичей, планирующих открыть компанию

"Число самозанятых в столице выросло в 2,4 раза по сравнению с показателями прошлого года. На 1 февраля их насчитывалось 504,6 тысячи человек. В Москве зарегистрировано 30 процентов от общего числа самозанятых в России", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в период пандемии ряды самозанятых пополнили специалисты, оказывающие услуги дистанционно. Это копирайтеры, маркетологи, юридические консультанты, бухгалтеры.

"Популярность специального налогового режима для самозанятых у москвичей продолжает расти. Несмотря на то, что январь традиционно является месяцем затишья деловой активности, в этот период количество самозанятых увеличилось на 25 тысяч человек, что соответствует среднему ежемесячному показателю прошлого года. В бюджет Москвы в январе 2021 года поступило 336 миллионов рублей налога на профессиональный доход, что в 2,6 раза больше, чем в январе 2019-го", — цитирует сайт заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.