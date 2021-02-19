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Движение автомобилей по Крымскому мосту частично возобновлено
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Движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении Кубани, прерванное из-за снегопада, частично восстановлено, в сторону Крыма сохраняется затор длиной около километра,... ПРАЙМ, 19.02.2021
мост, крым, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — ПРАЙМ. Движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении Кубани, прерванное из-за снегопада, частично восстановлено, в сторону Крыма сохраняется затор длиной около километра, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Движение автомобилей по Крымскому мосту было впервые перекрыто из-за снегопада, плохой видимости и сильного бокового ветра в обоих направлениях рано утром в пятницу.
"Движение автомобилей в направлении Керчь – Краснодар частично восстановлено, замедлено. В направлении Краснодар – Керчь образовался затор длиной около 1 км при участии более 200 автомобилей. Из них 56 – грузовых, 128 – легковых, 8 – автобусов", — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий непогоды привлечено 78 человек, 38 единиц техники.