СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — ПРАЙМ. Движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении Кубани, прерванное из-за снегопада, частично восстановлено, в сторону Крыма сохраняется затор длиной около километра, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Движение автомобилей по Крымскому мосту было впервые перекрыто из-за снегопада, плохой видимости и сильного бокового ветра в обоих направлениях рано утром в пятницу. "Делят прибыль на троих". Почему дорожают отечественные продукты

"Движение автомобилей в направлении Керчь – Краснодар частично восстановлено, замедлено. В направлении Краснодар – Керчь образовался затор длиной около 1 км при участии более 200 автомобилей. Из них 56 – грузовых, 128 – легковых, 8 – автобусов", — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий непогоды привлечено 78 человек, 38 единиц техники.