МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Росфинмониторинг помог следствию возбудить 120 уголовных дел в области выполнения гособоонзаказа и выявил ущерб на 9 миллиардов рублей, заявил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"К сожалению, есть и факты преступлений в гособоронзаказе. С участием наших материалов возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 миллиардов, арестовано 2,4 миллиарда, добровольно возвращено 1,5 миллиарда. И сейчас совместно с ФСБ мы работаем еще по ряду схем, связанных с гособоронзаказом", — сказал Чиханчин. В долгосрочной перспективе рынки акций преимущественно растут

Он назвал правильным решение президента о введении системы контроля за гособоронзаказом. Совместно с министерством обороны, с правоохранительными органами, рассказал Чиханчин, его ведомству удалось снизить количество фирм-однодневок примерно на 37% в системе гособоронзаказа, сократилось количество сомнительных операций примерно на 40%, а в целом подозрительные операции сократились в три раза.

"Здесь большую роль играют банки, которые определены работать с гособоронзаказом, в первую очередь Промсвязьбанк. Надо сказать, что количество операций в целом по гособоронзаказу выросло примерно в восемь раз в Промсвязьбанке, а количество клиентов – в три с лишним раза", — добавил Чиханчин.