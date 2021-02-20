МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. С восстановлением туристической отрасли в России могут активизироваться интернет-мошенники, продающие несуществующие авиабилеты дешевле, чем у перевозчиков. Об этом заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, в эфире радио Sputnik. Мошенники стали обманывать россиян с помощью ипотеки

"Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным, пока это не является топовым мошенничеством, но может им стать, — подчеркнул Артем Сычев. — Усиленная реклама одного из открытых направлений может привести к увеличению внимания злоумышленников к этому маршруту".

Мошенники станут продавать билеты на несуществующие рейсы или создавать поддельные сайты авиакомпаний для воровства банковских данных. Сычев подчеркнул, что распознать обман легко: если на других сайтах такого предложения нет, значит скорее всего это мошенническая схема.

По мнению представителя Центробанка, этот вид мошенничества может обрести популярность и летом, и осенью.