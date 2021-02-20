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2021
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ЦБ предсказал самый популярный вид мошенничества
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С восстановлением туристической отрасли в России могут активизироваться интернет-мошенники, продающие несуществующие авиабилеты дешевле, чем у перевозчиков. Об этом заявил первый... ПРАЙМ, 20.02.2021
новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. С восстановлением туристической отрасли в России могут активизироваться интернет-мошенники, продающие несуществующие авиабилеты дешевле, чем у перевозчиков. Об этом заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, в эфире радио Sputnik.
"Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным, пока это не является топовым мошенничеством, но может им стать, — подчеркнул Артем Сычев. — Усиленная реклама одного из открытых направлений может привести к увеличению внимания злоумышленников к этому маршруту".
Мошенники станут продавать билеты на несуществующие рейсы или создавать поддельные сайты авиакомпаний для воровства банковских данных. Сычев подчеркнул, что распознать обман легко: если на других сайтах такого предложения нет, значит скорее всего это мошенническая схема.
По мнению представителя Центробанка, этот вид мошенничества может обрести популярность и летом, и осенью.