МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Норильская обогатительная фабрика после обрушения цеха, где под завалами погиб человек, продолжает работу с ограничениями, связанными с аварийно-спасательными работами, сообщается на сайте компании "Норникель".

"Норильская обогатительная фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ", — говорится в сообщении. Также отмечается, что "Норникель" ведёт проверку причин произошедшего. Долговая нагрузка на региональные бюджеты возобновила свой рост

МЧС сообщило в ночь на субботу, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно выбрались два человека, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи. Остальные пять пострадавших при обрушении находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщал краевой минздрав.

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ.