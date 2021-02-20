2021-02-20T08:24:00+03:00
2021-02-20T08:25:17+03:00
2021-02-20T08:24:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210220/833086260.html
На норильской обогатительной фабрике произошло обрушение цеха
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Норильская обогатительная фабрика после обрушения цеха, где под завалами погиб человек, продолжает работу с ограничениями, связанными с аварийно-спасательными работами, сообщается... ПРАЙМ, 20.02.2021
норильск, авария, россия, новости, общество
https://1prime.ru/images/83308/62/833086236.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83308/62/833086236.jpg
https://1prime.ru/images/83308/62/833086235.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83308/62/833086235.jpg
https://1prime.ru/images/83308/62/833086223.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83308/62/833086223.jpg
https://1prime.ru/banks/20210218/833072816.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Норильская обогатительная фабрика после обрушения цеха, где под завалами погиб человек, продолжает работу с ограничениями, связанными с аварийно-спасательными работами, сообщается на сайте компании "Норникель".
"Норильская обогатительная фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ", — говорится в сообщении. Также отмечается, что "Норникель" ведёт проверку причин произошедшего.
МЧС сообщило в ночь на субботу, что в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно выбрались два человека, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался в скорой помощи. Остальные пять пострадавших при обрушении находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщал краевой минздрав.
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ.