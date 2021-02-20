МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Тема социальной поддержки россиян станет одним из главных направлений предвыборной программы партии "Единая Россия" на грядущих выборах в Государственную думу в 2021 году, рассказал РИА Новости первый замруководителя думской фракции единороссов Андрей Исаев.

Всемирный день социальной справедливости ежегодно отмечается 20 февраля, дата была учреждена ООН в 2007 году для борьбы с нищетой, безработицей, гендерным и социальным неравенством.

"Социальные вопросы, социальные законопроекты будут находиться в эту сессию в центре нашего внимания. Положения конституции о социальном государстве должны будут наполняться реальным содержанием… Безусловно, это будет одним из центральных вопросов программы партии на предстоящих выборах в Госдуму – укрепление социальной поддержки граждан", — сказал Исаев. Как пандемия изменила российскую нефтехимию

Общероссийское голосование и утверждённые поправки в Конституцию РФ расшифровывают понятие социального государства в нашей стране, подчеркнул Исаев. Так, ранее принятый ряд норм в виде порядка расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, планируемые изменения в трудовое законодательство, повышение роли работников в управлении экономическими и социальными процессами и другие вопросы значительно улучшат жизнь россиян, сказал замруководителя фракции. К примеру, закон он об удаленной работе, вступивший в силу с 1 января текущего года, коснется 6 миллионов человек, уточнил депутат.

"Со дня голосования до текущего времени были приняты изменения в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную удалённую работу в интересах работников. Это касается, с нашей точки зрения, 6 миллионов человек. Были приняты законодательные изменения, которые изменили порядок расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда так, что они будут расти темпами, опережающими инфляцию. Увеличится число людей, имеющих право на социальную поддержку в регионах и доплаты к пенсии", — подытожил Исаев.