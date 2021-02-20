МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Авария в цеху Норильской обогатительной фабрики (принадлежит ООО "Медвежий ручей") произошла из-за грубого нарушения техники и норм безопасности, сообщил журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Данная авария, предположительно, произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия", — сказал Потанин журналистам. На норильской обогатительной фабрике произошло обрушение цеха

В ночь с 19 на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит структуре "Норникеля" — ООО "Медвежий ручей") обрушилось здание одного из цехов. Как сообщала сама компания, обрушение произошло при проведении ремонтных работ, которые производятся силами ООО "Норильскникельремонт" (также структура "Норникеля").

Самостоятельно спаслись два человека, четырех человек спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из извлеченных из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

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Обрушение одного из зданий Норильской обогатительной фабрики показывает, что текущих усилий "Норникеля" по промышленной безопасности недостаточно, компания будет ужесточать требования, заявил президент и один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин.

"Я должен сказать о том, что в "Норильском никеле" этим вопросам уделяется серьезное внимание, и смертельные случаи, случаи аварий с потерей трудоспособности сокращаются. Вкладываются большие средства в промышленную безопасность. В ближайшую пятилетку запланировано порядка 100 миллиардов рублей инвестиций именно в промышленную безопасность", — сказал Потанин журналистам.

"Данная авария, данный случай, который произошел сегодня ночью, показывает, что, видимо, усилия недостаточные, и мы, принимая ответственность на себя за произошедшее, будем ужесточать требования по промышленной безопасности и требовательность к людям, которые отвечают за промышленную безопасность, с целью недопущения подобного в дальнейшем", — добавил глава "Норникеля". Масштабный энергокризис в США набирает обороты

В ночь с 19 на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит структуре "Норникеля" — ООО "Медвежий ручей") обрушилось здание одного из цехов. Как сообщала сама компания, обрушение произошло при проведении ремонтных работ, которые производятся силами ООО "Норильскникельремонт" (также структура "Норникеля").

Самостоятельно спаслись два человека, четырех человек спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из извлеченных из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.