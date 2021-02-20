МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об открытии ученых центра "Вектор": лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А. Билл Гейтс предупредил, что следующая пандемия будет в десять раз хуже

"Сегодня я хочу сообщить о важном научном открытии, которое сделали ученые научного центра "Вектор" Роспотребнадзора. В Российской Федерации лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа А гриппа птиц H5N8", — рассказала Попова в эфире "России 24".

Учеными выделен генетический материал данного гриппа у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка. Все мероприятия по защите людей и животных были проведены в очень короткий срок. Дальнейшего развития ситуация не получила.

"Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким", — добавила Попова.

Однако она заверила, что новый вирус не передается от человека к человеку.

"Пока мы видим, что новый возбудитель, а он уже теперь новый, гриппа птиц А (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку, он преодолел межвидовой барьер, но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается", — сказала она.

Она отметила, что насколько быстро последующие мутации позволяет вирус начать предаваться от человека к человеку, покажет время.