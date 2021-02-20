МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Врачам и учителям лучше всего прививаться вакциной центра имени Гамалеи "Спутник V", аллергикам и пациентам с хроническими заболеваниями подойдет векторовская "ЭпиВакКорона", а разработка центра имени Чумакова "КовиВак" является усредненным вариантом, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В ВОЗ дали совет по вакцинации от коронавируса

ВРАЧАМ И УЧИТЕЛЯМ ПОДОЙДЕТ "СПУТНИК V"

"Цель любой вакцинации — создать иммунный ответ при наименьших побочных эффектах со стороны организма. Если мы будем выбирать, кому какую вакцину делать, нужно ориентироваться на тот эффект, который человек хочет добиться, а также на здоровье, насколько пациент сможет перенести данную конкретную прививку, и на тот факт, болел ли уже человек или не болел", — рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Так, по словам специалиста, "Спутник V" на данный момент является самой иммуногенной вакциной и вырабатывает иммунитет наиболее активно и на более длительный срок. При этом он несет в себе определенное количество генетической нагрузки и может вызывать определенные реакции организма в виде температуры, болей в месте укола и так далее.

"Эта вакцина показана тем людям, которые активно общаются с инфекциями: преподаватели, врачи, люди, которые занимаются социальной работой — те, кто находится на передовой и у кого большой поток общения. При этом "Спутник V" нежелательно делать пациентам, у которых есть хронические заболевания различные, особенно заболевания аутоиммунного характера", — уточнил Тимаков.

Кроме того, "Спутник V", по словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, более реактогенен. Билл Гейтс сказал, как победить коронавирус

ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И АЛЛЕРГИЯХ — "ЭПИВАККОРОНА"

Вакцина "Вектора" является белковой. Она, по словам Тимакова, также вырабатывает хороший иммунитет, но на менее длительный срок — полгода-год.

"В условиях эпидпроцесса, который сейчас идет, эта вакцина показана для предупреждения коронавируса для категории лиц, которые имеют хронические заболевания, для старшего поколения, потому что на нее реакция минимальна", — заявил инфекционист.

Вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", как отметил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, подойдет самому чувствительному контингенту, людям с аллергиями или тем, кто принимает препараты, например, с иммунодепрессивным действием. В ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса

"КОВИВАК" — УСРЕДНЕННЫЙ ВАРИАНТ

"Три вакцины — это очень разумный вариант, потому что они все отличаются по своим платформам конструирования, по технологии и немного, но все-таки отличаются по назначению… В принципе, они все взаимозаменяемые совершенно. Но надо учитывать, что меньше побочных эффектов, теоретически и по опыту применения аналогичной по технологии полиомиелитной вакцины, которую центр Чумакова много лет выпускает, у них меньше побочных эффектов", — рассказал Жемчугов.

По переносимости "КовиВак", по словам Тимакова, не столь тяжел, как "Спутник V". Но при этом он может чаще давать температурную реакцию, чем "ЭпиВакКорона". Таким образом, вакцина центра имени Чумакова является усредненным вариантом.

"Вакцина "КовиВак" только что зарегистрирована, и она зарегистрирована для возрастной категории 18-60. Следовательно, она точно противопоказана на данный момент для лиц старше 60 лет", — сказал Вознесенский.