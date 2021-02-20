МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Руководство крупных энергетических компаний "ТГК-2" и "Архоблэнерго" задержано за разорение "Архоблэнерго" с ущербом 350 миллионов рублей, целью подозреваемых была монополизация топливно-энергетического рынка Архангельской области, сообщают в субботу ФСБ и СК.

"Задержаны в Москве и Архангельске лица из числа руководства "Архоблэнерго" и "ТГК-2", подозреваемые в совершении преступлений… "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и "сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере", — говорится в релизе спецслужбы.

Из-за махинаций, совершенных с 2018 по 2020 годы, была создана угроза энергобезопасности Архангельской области, дестабилизирована работа "Архоблэнерго", которому причинен ущерб минимум в 350 миллионов рублей, заявляет следствие. ТГК-2 подтвердила факт задержания гендиректора Надежды Пинигиной

По мнению следствия, подозреваемые "предприняли ряд мер по дистабилизации компании и ее последующего банкротства" для монополизации топливно-энергетического рынка Архангельской области.

В итоге "Архоблэнерго" получило убыток более 290 миллионов рублей, а долги превысили миллиард рублей, в том числе перед бюджетом по налогам и взносам — 140 миллионов рублей.

Как отмечает СК РФ, на работе и дома у подозреваемых прошли обыски, изъята необходимая документация. Следствие, согласно релизу, будет добиваться заключения подозреваемых в СИЗО.

Сколько именно человек задержаны, официально не раскрывается. Не называются и их имена и должности. При этом ранее источник РИА Новости сообщил о задержании генерального директора "ТГК-2" Надежды Пинигиной, позднее сама компания подтвердила этот факт.

"Территориальная генерирующая компания 2" на своем сайте называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.

Занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье.