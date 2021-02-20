ВЕНА, 20 фев — ПРАЙМ. Москва ведёт переговоры с несколькими австрийскими компаниями для налаживания в этой стране производства российской вакцины "Спутник V", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Тридцать первая страна зарегистрировала "Спутник V"

"В Австрии одни из лучших компаний в мире по производству фармпрепаратов. Мы уже ведём переговоры с несколькими австрийскими компаниями. Мы хотели бы иметь партнёрство с Австрией по производству и, в том числе, по экспорту этой вакцины из Австрии в другие страны", — заявил Дмитриев в эфире австрийской радиостанции Ö1.

Дмитриев не указал, с какими именно австрийскими фирмами ведутся переговоры.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что был бы готов привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайской вакциной, если их одобрят в Евросоюзе, а также выразил готовность организовать производство этих препаратов в Австрии. До этого Курц говорил, что Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, "геополитических табу" в этом вопросе быть не должно.

"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.