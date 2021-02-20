МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Новый штамм птичьего гриппа может мутировать и вызвать новую пандемию, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале. Билл Гейтс предупредил, что следующая пандемия будет в десять раз хуже

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А лабораторно подтвержден. Генетический материал данного гриппа был выделен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка.

"Помните мои слова о том, что опасный птичий грипп в двух мутациях от нас? Вот первая мутация — [передача] от птиц к человеку", — говорится в telegram-канале врача. В беседе с URA.RU он не исключил появление пандемии птичьего гриппа. "Шанс всегда есть. Испанка была как раз птичьим гриппом", — уточнил Мясников.

Врач добавил, что с 2003 года ВОЗ выявила 860 случаев птичьего гриппа со смертностью 53%. Мясников рассказал, что в 2014 году птичий грипп оказывал эффект только на пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.