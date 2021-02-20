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Врач назвал возможную причину новой пандемии
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Новый штамм птичьего гриппа может мутировать и вызвать новую пандемию, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале. Ранее глава Роспотребнадзора Анна... ПРАЙМ, 20.02.2021
пандемия, здоровье, птичий грипп, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Новый штамм птичьего гриппа может мутировать и вызвать новую пандемию, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А лабораторно подтвержден. Генетический материал данного гриппа был выделен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка.
"Помните мои слова о том, что опасный птичий грипп в двух мутациях от нас? Вот первая мутация — [передача] от птиц к человеку", — говорится в telegram-канале врача. В беседе с URA.RU он не исключил появление пандемии птичьего гриппа. "Шанс всегда есть. Испанка была как раз птичьим гриппом", — уточнил Мясников.
Врач добавил, что с 2003 года ВОЗ выявила 860 случаев птичьего гриппа со смертностью 53%. Мясников рассказал, что в 2014 году птичий грипп оказывал эффект только на пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.