МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Добавление компоненты вакцины "Спутник V" к вакцинам Moderna и Pfizer поможет им эффективнее бороться с мутациями коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

"Да, безусловно (готовы помочь — ред.)", — сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, готовы ли разработчики "Спутник V" помочь компаниям Moderna и Pfizer.

"Мы считаем, что добавление нашего компонента в том числе и в вакцину Pfizer, и в другие может более эффективно бороться с мутациями и, безусловно, это показывает нашу открытость и открытость ко всем фармкомпаниям. Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны", — заявил глава РФПИ.

Разработчики вакцины "Спутник V" ранее заявили о начале исследований комбинации вакцин от COVID-19 — российской "Спутник V" и британской AstraZeneca. Азербайджан ранее выдал разрешение на проведение исследований комбинации этих вакцин.

Дмитриев в субботу выразил надежду, что оно также вскоре будет одобрено на Ближнем Востоке.

Команда "Спутник V" уже предложила AstraZeneca и другим разработчикам, эффективность препаратов которых ниже 90%, использовать комбинацию их вакцины и "Спутник V".

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 30 странах.