"Спутник V" может помочь повысить эффективность вакцин Moderna и Pfizer
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Добавление компоненты вакцины "Спутник V" к вакцинам Moderna и Pfizer поможет им эффективнее бороться с мутациями коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Да, безусловно (готовы помочь — ред.)", — сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, готовы ли разработчики "Спутник V" помочь компаниям Moderna и Pfizer.
"Мы считаем, что добавление нашего компонента в том числе и в вакцину Pfizer, и в другие может более эффективно бороться с мутациями и, безусловно, это показывает нашу открытость и открытость ко всем фармкомпаниям. Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны", — заявил глава РФПИ.
Разработчики вакцины "Спутник V" ранее заявили о начале исследований комбинации вакцин от COVID-19 — российской "Спутник V" и британской AstraZeneca. Азербайджан ранее выдал разрешение на проведение исследований комбинации этих вакцин.
Дмитриев в субботу выразил надежду, что оно также вскоре будет одобрено на Ближнем Востоке.
Команда "Спутник V" уже предложила AstraZeneca и другим разработчикам, эффективность препаратов которых ниже 90%, использовать комбинацию их вакцины и "Спутник V".
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 30 странах.
https://1prime.ru/society/20210220/833090403.html