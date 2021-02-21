МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Четверо сотрудников из числа руководства Норильской обогатительной фабрики и подрядной организации задержаны в Норильске в рамках расследования дела о гибели троих рабочих, сообщает СУСК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Власти хотят взыскать штраф за аварию в Норильске лично с Потанина

"В рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт", отвечающий за допуск сотрудников к работам", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, в июле 2018 года при обследовании стройконструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики обнаружили дефекты, которые могли привести к обрушению. Было принято решение о проведении ремонтных работ. Однако их не начали в установленные сроки из-за бездействия подозреваемых сотрудников фабрики.

Отмечается, что только в феврале 2021 года сотрудники подрядной организации "Норильскникельремонт" начали укреплять несущие опоры и перекрытия. При этом работы проводились без разрешительных документов и проектно-технической документации.

"В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Информация об обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики, по данным МЧС, поступила в 0.44 мск субботы. По уточненным данным, площадь обрушения составила порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно спаслись два человека, четырех людей спасли из-под завалов, продолжались поиски еще двоих. Позже один извлеченный из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Затем в пресс-службе МЧС сообщили, что из-под завалов извлечены тела еще двух погибших рабочих. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций. Происшествием занялся и Ростехнадзор.