МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 12 742, до 4 164 726, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 12 742 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 381 (10,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1602, Санкт-Петербурге — 996, Подмосковье — 735. Масштабный энергокризис в США набирает обороты

Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве — 0,04%.

За сутки в России выписаны 16 012 человек после COVID-19, за все время — 3 713 44.

Подтверждены 417 смертей с COVID-19, за все время — 83 293.