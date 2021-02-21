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Число случаев COVID-19 в России выросло на 12 742
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 12 742, до 4 164 726, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "За последние сутки в... ПРАЙМ, 21.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 12 742, до 4 164 726, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 12 742 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 381 (10,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1602, Санкт-Петербурге — 996, Подмосковье — 735.
Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве — 0,04%.
За сутки в России выписаны 16 012 человек после COVID-19, за все время — 3 713 44.
Подтверждены 417 смертей с COVID-19, за все время — 83 293.