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В России зарегистрирована тест-система для выявления нового штамма COVID
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Росздравнадзор зарегистрировал первую в РФ тест-систему для определения мутаций, характерных для "британского" штамма COVID-19, сообщается на сайте ведомства. "Росздравнадзором... ПРАЙМ, 21.02.2021
россия, коронавирус, новости, общество
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Росздравнадзор зарегистрировал первую в РФ тест-систему для определения мутаций, характерных для "британского" штамма COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
"Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции", – заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, слава которой приводятся в сообщении.
По ее словам, тест-система, разработанная на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России совместно с компанией ДНК-технологии, в ходе испытаний показала высокую эффективность и достоверность результатов. Разработка и вывод на рынок первой российской тест-системы для выявления "британского" штамма коронавируса является большим успехом российских ученых, добавляется в сообщении.