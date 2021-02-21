МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Росздравнадзор зарегистрировал первую в РФ тест-систему для определения мутаций, характерных для "британского" штамма COVID-19, сообщается на сайте ведомства.

"Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции", – заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, слава которой приводятся в сообщении. Число случаев COVID-19 в России выросло на 12 742

По ее словам, тест-система, разработанная на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России совместно с компанией ДНК-технологии, в ходе испытаний показала высокую эффективность и достоверность результатов. Разработка и вывод на рынок первой российской тест-системы для выявления "британского" штамма коронавируса является большим успехом российских ученых, добавляется в сообщении.