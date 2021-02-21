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Вирусолог рассказал, когда больной коронавирусом перестает быть заразным
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COVID-19 наиболее активно передается от человека к человеку в первую неделю после заражения, человек с нетяжелой формой заболевания перестает быть заразным для окружающих через 11... ПРАЙМ, 21.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев — ПРАЙМ. COVID-19 наиболее активно передается от человека к человеку в первую неделю после заражения, человек с нетяжелой формой заболевания перестает быть заразным для окружающих через 11 дней, рассказал заведующий отделом "Коллекция микроорганизмов" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Олег Пьянков в эфире телеканала "Россия 1".
"Данные показывают, что наиболее активно он (COVID-19) передается в первые 5-7 дней после заражения. Как правило, после одиннадцатого дня, если у человека нетяжелая форма, не подтверждается рост у него генетического материала, конечно, то скорее всего, этот человек не опасен", — рассказал Пьянков.