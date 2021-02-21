БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев — ПРАЙМ. COVID-19 наиболее активно передается от человека к человеку в первую неделю после заражения, человек с нетяжелой формой заболевания перестает быть заразным для окружающих через 11 дней, рассказал заведующий отделом "Коллекция микроорганизмов" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Олег Пьянков в эфире телеканала "Россия 1". Врачи сравнили российские вакцины от коронавируса

"Данные показывают, что наиболее активно он (COVID-19) передается в первые 5-7 дней после заражения. Как правило, после одиннадцатого дня, если у человека нетяжелая форма, не подтверждается рост у него генетического материала, конечно, то скорее всего, этот человек не опасен", — рассказал Пьянков.