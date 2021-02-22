МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россияне накануне 23 февраля покупают в магазинах достаточно традиционные для праздника алкоголь, сладости, носки и гели для душа, однако рост спроса показывают и менее привычные товары — наборы для туриста или подушки, рассказали опрошенные РИА Новости торговые сети. Туроператоры рассказали, куда россияне едут в феврале

"Азбука вкуса" проанализировала, что покупают москвичи и петербуржцы в преддверии Дня защитника Отечества. "На основе данных о продажах за прошлый год и наметившихся трендов спроса в этом году, аналитики ритейлера ожидают, что в этом году лидерами продаж в преддверии 23 февраля традиционно останутся крепкий алкоголь, средства гигиены и мужская косметика", — сообщили в компании.

Рост спроса на подарочные наборы в сети в предпраздничный период составляет порядка 47% относительно базовой недели. "Наибольший рост спроса накануне 23 февраля показывают крепкий алкоголь и рыбная гастрономия (икра, соленая и копченая рыба)", — отметили в "Азбуке вкуса".

Среди самых популярных напитков к 23 февраля — виски (его продажи выросли на 59%) и коньяк (плюс 43%), а подарочные комплекты алкоголя показали рост в 63%. Одновременно рост спроса на 5-7% наблюдается в категориях "аксессуары для вина" (штопоры, подставки, аэраторы) и "посуда" (бокалы, ножи, турки для кофе).

В качестве угощения к празднику посетители торговой сети чаще всего выбирают свежие фрукты, торты, рыбную гастрономию. В частности, на фрукты спрос вырос на 35%, на торты и кондитерские изделия — на 17%.

"Магнит" отмечает, что выбор покупателей в магазинах сети накануне 23 февраля в этом году мало отличается от прошлого года: мужчинам предпочитают дарить небольшие подарки, не требующие крупных затрат.

"Так, в феврале 2021 года мы отмечаем традиционный рост спроса на мужские одеколоны и туалетную воду (плюс 30% в натуральном выражении), на мужские дезодоранты (плюс 15%) и подарочные косметические наборы (плюс 2,4%). При в этом году мы фиксируем достаточно высокий спрос на наборы для туриста — их продажи выросли почти на 22% против показателя 2020 года", — рассказали в ритейлере.

Онлайн-гипермаркет "Перекресток Впрок" (входит в X5 Retail Group) в свою очередь выделил актуальные товары в преддверии 23 февраля и 8 марта в специальные категории, в которых лидируют подарки, подходящие большинству. "Наибольший интерес вызывают конфеты, шоколад, мужские гели для душа и носки. Интересно, что в этом году в топ продаж вошли подушки — это вариант подарка, который может понравиться и мужчинам, и женщинам", — сообщили в X5.

Аналитики онлайн-гипермаркета также обратили внимание на значительный рост спроса накануне праздников на конфитюр по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Интерес к конфитюру из апельсинов вырос больше чем в 9 раз, из вишни — в 24 раза", — отметили в компании.