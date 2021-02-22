МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Четверть жителей России ожидают роста доходов в первой половине 2021 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные опроса "Оценка текущих ожиданий населения", проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения и порталом "Дом.рф".

Около 26% респондентов ждут улучшения своего финансового положения в ближайшие шесть месяцев. Отмечается, что это число в два раза больше, чем было в начале пандемии коронавируса. Торговые сети рассказали, что россияне покупают накануне 23 февраля

Больше всего на это рассчитывают работники сферы услуг, самозанятые и индивидуальные предприниматели.

Старший управляющий и директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов пояснил, что надежды и ожидания людей складываются из мыслей о том, что пандемия скоро закончится. "Все ждут ее завершения, существенного восстановления экономической ситуации, открытия границ, тем же и объясняются ожидания людей", — сказал он.

Однако на данный момент перспективы для заметного роста реальных доходов туманны, отметил член генерального совета общественной организации "Деловая Россия" Алим Бишенов. Он пояснил, что "ограничения из-за вируса серьёзно подрезали небольшой рост, который наметился в последние годы, и с прошлого года доходы вновь пошли на снижение".