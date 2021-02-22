МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал координационный центр кабмина для согласования действий между федеральными органами власти и субъектами при инцидентах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительство упростило банкам доступ к программе "Семейная ипотека"

"Образовать координационный центр правительства Российской Федерации", — говорится в документе.

Отмечается, что центр создан в целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач правительства России.

Согласно документу, координационный центр будет координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ по вопросам, отнесенным к компетенции центра.

Также центр будет осуществлять накопление и систематизацию опыта управления приоритетными задачами, выделенными проектами и инцидентами в органах госвласти РФ, осуществлять разработку типовых форм, планов, шаблонов, иных документов и соответствующих рекомендаций по их применению.

"Координационный центр… имеет право: запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций необходимые материалы, информацию и данные", — подчеркивается в документе.

Кроме того, центр может привлекать для участия в своей работе уполномоченных представителей федеральных органов исполнительной власти, вносить в правительство РФ предложения по вопросам, требующим решения президента или правительства, а также направлять федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ и организациям рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции центра. Правительство может расширить налог на дополнительный доход

Координационный центр возглавит один из вице-премьеров РФ. Основными функциональными группами центра, согласно документу, являются ситуационная, стратегическая и проектная группы.

Ситуационная группа формируется для обеспечения немедленного реагирования и оперативного разрешения инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) в РФ, требующих координированного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций. Стратегическая группа формируется для анализа и исполнения поручений по проработке приоритетных задач правительства, обеспечения выработки предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач правительства в соответствии с национальными целями и стратегическими направлениями развития РФ.

"Проектная группа формируется в целях обеспечения управления реализацией приоритетных задач правительства РФ в формате выделенных проектов в рамках необходимого взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций", — добавляется в документе.