МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. На ранних стадиях симптомы рака, как правило, достаточно трудно обнаружить, и из-за того, что некоторые из самых распространенных признаков онкологического заболевания не вызывают недомогание, их зачастую игнорируют, пишет Express

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Опрошенные изданием врачи назвали пять неожиданных признаков зарождающейся опухоли, на которые подавляющее большинство людей не обращают внимания.

В частности, трудности с глотанием могут указывать на рак пищевода. Отвисшие веки могут свидетельствовать о возникновении опухоли в легких, а охриплость — на возможный рак гортани.

Медики рекомендуют обратиться за консультацией к врачу, если не проходит вздутие живота, поскольку это может быть симптомом рака яичников.

Также нужно обращать внимание на изменение цвета мочи. Темно-коричневая моча может свидетельствовать о начавшемся раке поджелудочной железы, а моча с красным оттенком может вызываться раком почек, мочевого пузыря или предстательной железы.

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