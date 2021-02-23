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Названы пять неожиданных признаков рака
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На ранних стадиях симптомы рака, как правило, достаточно трудно обнаружить, и из-за того, что некоторые из самых распространенных признаков онкологического заболевания не вызывают... ПРАЙМ, 23.02.2021
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. На ранних стадиях симптомы рака, как правило, достаточно трудно обнаружить, и из-за того, что некоторые из самых распространенных признаков онкологического заболевания не вызывают недомогание, их зачастую игнорируют, пишет Express.
Опрошенные изданием врачи назвали пять неожиданных признаков зарождающейся опухоли, на которые подавляющее большинство людей не обращают внимания.
В частности, трудности с глотанием могут указывать на рак пищевода. Отвисшие веки могут свидетельствовать о возникновении опухоли в легких, а охриплость — на возможный рак гортани.
Медики рекомендуют обратиться за консультацией к врачу, если не проходит вздутие живота, поскольку это может быть симптомом рака яичников.
Также нужно обращать внимание на изменение цвета мочи. Темно-коричневая моча может свидетельствовать о начавшемся раке поджелудочной железы, а моча с красным оттенком может вызываться раком почек, мочевого пузыря или предстательной железы.
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