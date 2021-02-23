МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Согласиться на меньшую зарплату ради места работы, расположенного в получасе ходьбы от дома, сегодня готовы около половины россиян, что меньше, чем в "доковидные" времена; при этом в среднем они готовы снизить свои зарплатные ожидания на 9%, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Российские компании планируют внедрить гибридный формат работы

Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 443 населённых пунктов всех округов России. Исследование проводилось с 12 по 18 февраля.

"Добираться на работу менее получаса, да еще и пешком — по мнению 48% россиян, это стоит того, чтобы согласиться на меньшую зарплату. В среднем эта категория респондентов готова снизить зарплатные ожидания на 9%", — говорится в исследовании.

Тех, кто готов к финансовым уступкам ради свободного времени, больше среди опрошенных старше 45 лет (55%), а также среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей (52%). Минтруд отметил устойчивую стабилизацию на рынке труда

Однако аналитики отметили, что за время пандемии коронавируса многие соскучились по работе и готовы ездить в офис. Четыре года назад, когда проводилось аналогичное исследование, желающих работать недалеко от дома, хоть и за меньшие деньги, было заметно больше (56%), и снижать зарплатные ожидания они были готовы в среднем на 10%.

Кроме того, сейчас 37% россиян не согласны на меньшую зарплату ради близости места работы к дому. "Такая позиция более популярна среди мужчин (38% против 35% среди женщин) и опрошенных от 35 до 44 лет (41%). В 2017 году тех, кто не был готов поступиться частью зарплаты ради экономии времени, было меньше — 33%", — резюмировали аналитики.