МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Согласиться на меньшую зарплату ради места работы, расположенного в получасе ходьбы от дома, сегодня готовы около половины россиян, что меньше, чем в "доковидные" времена; при этом в среднем они готовы снизить свои зарплатные ожидания на 9%, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 443 населённых пунктов всех округов России. Исследование проводилось с 12 по 18 февраля.
"Добираться на работу менее получаса, да еще и пешком — по мнению 48% россиян, это стоит того, чтобы согласиться на меньшую зарплату. В среднем эта категория респондентов готова снизить зарплатные ожидания на 9%", — говорится в исследовании.
Тех, кто готов к финансовым уступкам ради свободного времени, больше среди опрошенных старше 45 лет (55%), а также среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей (52%).
Однако аналитики отметили, что за время пандемии коронавируса многие соскучились по работе и готовы ездить в офис. Четыре года назад, когда проводилось аналогичное исследование, желающих работать недалеко от дома, хоть и за меньшие деньги, было заметно больше (56%), и снижать зарплатные ожидания они были готовы в среднем на 10%.
Кроме того, сейчас 37% россиян не согласны на меньшую зарплату ради близости места работы к дому. "Такая позиция более популярна среди мужчин (38% против 35% среди женщин) и опрошенных от 35 до 44 лет (41%). В 2017 году тех, кто не был готов поступиться частью зарплаты ради экономии времени, было меньше — 33%", — резюмировали аналитики.
https://1prime.ru/society/20210223/833098710.html