МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Наименьшее с 8 октября (11 749) число новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, всего 4 200 902, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно ежедневным оперативным данным, наименьшее число новых случаев в РФ было отмечено 8 октября 2020 года, когда было зафиксировано 11 493 новых случая коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 11 749 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1246 (10,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 200 902 случая заболевания.

Темп прироста составляет 0,3%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 1417, Санкт-Петербурге — 909, Подмосковье — 695.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе — 4, Чукотском автономном округе — 3, Еврейской автономной области — 3.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва — 0,05%, 2. Магаданская область — 0,06%, 3. Республика Алтай, Республика Хакасия, Еврейская автономная область — 0,07%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 12 218 человек после COVID-19, за все время — 3 751 562.

В частности, в Москве — 1719, Санкт-Петербурге — 1490, Нижегородской области — 442.

В России за сутки подтверждены 383 смерти с COVID-19, за все время — 84 430

В частности, в Москве 43 смерти, Санкт-Петербурге — 37, Подмосковье — 25.