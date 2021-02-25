МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Чтобы снизить вероятность отеков и обеспечить нормальное кровоснабжение головы, обязательно нужно спать так, чтобы был хороший отток лимфы и крови в шее, рассказала в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, врач дерматолог-косметолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева. Врач объяснил, о чем говорят синие круги под глазами

По ее словам, здоровый сон очень важен для профилактики старения кожи. Значение имеет и продолжительность сна, и поза, в которой спит человек, и многое другое

Жабоева предостерегла от мнения, что можно купить какую-нибудь разрекламированную специальную подушку "от морщин" ‒ и все проблемы будут решены.

"Подбирать подушку можно любую, главное, чтобы ее высота была не меньше половины размера плеча. Очень важно спать удобно. Главное, чтобы это не было лицом в подушку. Если есть проблемы с шейным остеохондрозом, тем более надо следить за позой во время сна", – сказала она.

Врач напомнила, что на состояние кожи большое влияние оказывает продолжительность сна, и если его не хватает, то это можно увидеть по лицу.

По ее словам, нарушение так называемых циркадных ритмов, то есть ритмов, связанных со сменой дня и ночи, что и происходит при хроническом дефиците сна, в большей степени влияет на состояние кожи и гормональное регулирование всех обменных процессов. Врач дал совет, как избежать ненужных и опасных услуг в салонах красоты

"Поэтому сон должен быть не меньше семи, а в идеале – восемь-девять часов. Лучше раньше ложиться и раньше вставать. Это более биологически правильно в соответствии с ритмами восхода и захода солнца. Даже если вы спите семь-восемь часов, но это, например, дневной сон, а не ночной, это все равно нарушение циркадных ритмов", – отметила Жабоева.

Еще одним врагом красоты является большое количество жидкости перед сном. За три-четыре часа до отхода ко сну следует прекратить прием напитков в избыточном объеме.

Что касается ночных косметических средств, то кремы нужно наносить на лицо хотя бы за полчаса до сна, чтобы они успели впитаться в кожу. Ни в коем случае нельзя засыпать с патчами под глазами, так как силиконовая пленка нарушает дыхание кожи, для всасывания активных ингредиентов достаточно 15‒20 минут.

"Перед сном архиважно тщательно очистить лицо от дневного макияжа и всех загрязнений. Поэтому обязательно умываться и в зависимости от возраста применять те или иные косметические средства. Молодым людям ничего не надо наносить. Для возрастных людей вечерний уход должен быть усиленным. Дневные средства отличаются меньшей концентрацией активных веществ, но большим количеством защитных. А вечерние средства, наоборот, не содержат защитных факторов, но содержат большую концентрацию активных ингредиентов. Ночью как раз в силу функциональной деятельности всасываемость кожи и все процессы более активны", – добавила Жабоева.

По словам косметолога, возраст, с которого требуется усиленный ночной уход за кожей, определяется индивидуально. Если имеются заметные возрастные изменения, то и в 30‒35 лет могут потребоваться дополнительные увлажнение и питание. А некоторым людям и в 60 лет нет нужды использовать крем.

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