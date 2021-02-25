МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Наименьшее с 7 октября (11 198) число новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, всего 4 212 100, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно оперативным данным, 7 октября прошлого года в стране было зарегистрировано 11 115 новых случаев коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 11 198 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1211 (10,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 212 100 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 1406, Санкт-Петербурге — 911, Подмосковье — 495.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе — два, Чукотском автономном округе — один, на Алтае — один.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай — 0,01%, 2. Республика Тыва — 0,04%, 3. Магаданская область, Республика Хакасия, Костромская область — 0,05%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 16 102 человека после COVID-19, за все время — 3 767 664. Из них в Санкт-Петербурге — 2301, Москве — 2092, Пензенской области — 508.

За сутки в России подтверждены 446 смертей с COVID-19, за все время — 84 876.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки скончались 48 человек, в Москве — 47, Подмосковье — 30.