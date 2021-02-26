МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Новая коронавирусная инфекция способна привести к нарушениям зрительной системы у человека, сообщили "Известиям" в отделении офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России. Женщины чаще обращаются за реабилитацией после COVID-19, чем мужчины

Как уточнили медики, речь о поражениях глазной поверхности, то есть конъюнктивитах, а также изменениях на сетчатке, воспалениях и тромбозах сосудов глаз.

"Коронавирус может поражать сосуды глаз, вызывая микрососудистые повреждения сетчатки. Они проявляются следующим образом: воспалением по типу васкулита и состоянием гиперкоагуляции (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания)", — сказала завотделением офтальмологии НМИЦО, действительный член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS), член Российского общества офтальмологов Ника Тахчиди.

По ее словам, воспаление чаще всего проявляется помутнениями в стекловидном теле и изменениями на сетчатке. Тромбозы вен и артерий сетчатки проявляются снижением зрения, иногда изменением поля зрения.

Насколько обратимы эти нарушения, зависит от тяжести заболевания, индивидуальных особенностей организма, своевременности визита к врачу, рассказала врач.

Международные исследования также подтверждают опасность инфекции для зрения. Так, китайские специалисты сообщили об обнаружении вирусной РНК возбудителя, SARS-CoV-2, в части образцов сетчаток скончавшихся пациентов с COVID-19. Ученые пришли к выводу, что коронавирус может распространяться через слезы и аэрозоли.

Следовательно, необходимы дополнительные исследования глазных болезней, вызванных инфекцией, считают авторы работы.

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