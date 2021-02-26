МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ добавило еще шесть позиций в перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Перечень госуслуг, оказываемых по экстерриториальному принципу, расширен ещё на шесть позиций. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Принцип экстерриториальности означает, что за услугой можно обратиться в любой МФЦ или в ближайшее подразделение профильного госоргана, при этом неважно, где человек зарегистрирован или проживает, поясняет кабмин. Аналогичная возможность (получение услуг по месту нахождения) есть и у юрлиц. Лучше не знать. Кому принадлежит ваш компьютер на самом деле

Благодаря новому распоряжению граждане независимо от того, где прописаны, смогут обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Также у них теперь будет возможность обратиться в Пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счёте и подать заявление на парковку в специальных местах для водителей-инвалидов.

Юрлица могут запрашивать у территориальных управлений Ростехнадзора аттестацию по вопросам промышленной безопасности, а также обращаться в подразделения Ространснадзора за разрешениями на международную перевозку опасных грузов.

Сообщается, что с учетом подписанного распоряжения число услуг, предоставляемых в России по экстерриториальному принципу, достигнет 80. "Расширение перечня сделает взаимодействие граждан с органами власти еще более комфортным, позволит сэкономить время при получении госуслуг и снизит издержки бизнеса", — отмечает кабмин.