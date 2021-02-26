МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, сообщает пресс-служба кабмина.

"Координационный центр правительства, создаваемый для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов, возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его кандидатуру в этой должности утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении. Догнать Америку. Зачем Россия влезла в триллионные долги

Отмечается, что новая структура будет обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в режиме реального времени, поскольку "текущие задачи всё чаще требуют от правительства скорости реакции в процессе анализа ситуации и принятия решений". На площадке Координационного центра планируется реализовать модель проактивного реагирования на возможные проблемы в различных отраслях экономики и социальной сферы.

"Деятельность Координационного центра будет построена на современных цифровых технологиях. Речь, в частности, идёт о системе управления инцидентами, системе управления рисками социально-экономического развития РФ, многоканальной системе обратной связи от граждан, системе анализа потоковых данных", — добавили в кабмине.

Большие данные для выполнения задач, стоящих перед Координационным центром, будут поступать в режиме реального времени, в том числе из государственных информационных систем различного уровня и открытых источников, с обеспечением контроля качества поступающей информации. Правительство обсудит регулирование труда в сфере электроэнергетики

"Фактически Координационный центр станет межведомственной экспертно-аналитической цифровой платформой, которая будет в режиме реального времени поддерживать принятие правительством оперативных мер, содействовать выработке предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач, а также обеспечивать непосредственное управление процессом осуществления утверждённых решений", — заключили в кабмине.