МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Два основных финансовых инструмента для получения пассивного, рентного дохода – "дивидендные" акции и инвестиции в недвижимость. Оба инструмента доступны для покупки на фондовых биржах. В обоих случаях важно уделять внимание финансовому положению эмитента и не гнаться за доходностью, рассказал агентству "Прайм" финансовый советник консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак.

Аналитик рассказал, при каких условиях доллар будет стоить 30 рублей

"Классический пример – банковский вклад. Положили 10 млн рублей под 5% годовых. Заработали 500 тыс рублей, сняли и потратили. Так делать нельзя. Если инфляция за период была, скажем, 3%, снять со счёта можно только 200 тыс рублей", — объяснил он.

Финансист обратил внимание, что этой формулы стоит придерживаться и при сдачи квартиры в аренду. Вместо того, чтобы просто забирать и тратить арендную плату, лучше вспомнить про отложенный ремонт, страховку недвижимости, инфляцию, а иногда и про уплату налогов.

Но в случае с фондовым рынком всё несколько сложнее. Добавляются валютные курсы, рыночная волатильность, комиссии, налоги. Однако принцип тот же: пассивный доход – это всё, что выше издержек, включая инфляцию.

Аналитики рассказали, насколько недооценен рубль

Эксперт рекомендовал также не покупать активы по завышенным ценам, ведь чем больше вы платите, тем меньше доходность. Если вы купили квартиру за 10 млн рублей и сдаёте её за 40 тыс рублей в месяц, то доходность составит 4,8% в год до вычета издержек.

"Если за эту же квартиру вы заплатите 12 млн рублей, то доходность снизится до 4%. То же справедливо и для всех остальных видов активов: дивидендных акций, инвестиционных трастов недвижимости. В кризис цены существенно снижаются, а доходность растёт", — поясняет Верещак.

Он также отметил, что реальная ставка пассивного дохода составляет 3-4% в год. Исходя из этого, для получения каждых 100 тыс рублей в месяц необходимо иметь капитал порядка 30-40 млн рублей.