МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Два основных финансовых инструмента для получения пассивного, рентного дохода – "дивидендные" акции и инвестиции в недвижимость. Оба инструмента доступны для покупки на фондовых биржах. В обоих случаях важно уделять внимание финансовому положению эмитента и не гнаться за доходностью, рассказал агентству "Прайм" финансовый советник консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак. 

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По его словам, первая ошибка, которую чаще всего совершают новички — забирают из портфеля больше, чем было фактически заработано с учётом инфляции.

"Классический пример – банковский вклад. Положили 10 млн рублей под 5% годовых. Заработали 500 тыс рублей, сняли и потратили. Так делать нельзя. Если инфляция за период была, скажем, 3%, снять со счёта можно только 200 тыс рублей", — объяснил он.

Финансист обратил внимание, что этой формулы стоит придерживаться и при сдачи квартиры в аренду. Вместо того, чтобы просто забирать и тратить арендную плату, лучше вспомнить про отложенный ремонт, страховку недвижимости, инфляцию, а иногда и про уплату налогов.

Но в случае с фондовым рынком всё несколько сложнее. Добавляются валютные курсы, рыночная волатильность, комиссии, налоги. Однако принцип тот же: пассивный доход – это всё, что выше издержек, включая инфляцию.

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Вторая частая ошибка, по словам Верещака, связана с валютной диверсификацией. В силу состояния нашей экономики российский рубль обесценивается по отношению к мировым резервным валютам с момента распада СССР. Чтобы защитить ваш капитал и пассивный доход, какая-то часть активов должна быть в долларах США, евро и других валютах.

Эксперт рекомендовал также не покупать активы по завышенным ценам, ведь чем больше вы платите, тем меньше доходность. Если вы купили квартиру за 10 млн рублей и сдаёте её за 40 тыс рублей в месяц, то доходность составит 4,8% в год до вычета издержек.

"Если за эту же квартиру вы заплатите 12 млн рублей, то доходность снизится до 4%. То же справедливо и для всех остальных видов активов: дивидендных акций, инвестиционных трастов недвижимости. В кризис цены существенно снижаются, а доходность растёт", — поясняет Верещак.

Он также отметил, что реальная ставка пассивного дохода составляет 3-4% в год. Исходя из этого, для получения каждых 100 тыс рублей в месяц необходимо иметь капитал порядка 30-40 млн рублей.